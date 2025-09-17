SLA: il Molise si illumina di verde per la XVIII Giornata Nazionale

Il Molise celebra la XVIII Giornata SLA con piazze verdi e solidarietà. AISLA rafforza il supporto alle famiglie e promuove reti di assistenza concrete

REGIONE – Anche il Molise si fa portavoce di un messaggio di vicinanza e solidarietà: la XVIII Giornata Nazionale SLA sarà l’occasione per ricordare i diritti delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e l’importanza di costruire reti di supporto concrete. La ricorrenza prende origine dal primo storico sit-in del 18 settembre 2006, quando a Roma le persone con SLA, unite e determinate, chiesero attenzione, cure dignitose, assistenza adeguata e accesso alla ricerca.

In Molise vivono circa 30 persone con SLA, per le quali è fondamentale garantire servizi di assistenza adeguati e una rete di supporto concreta. AISLA sostiene le famiglie molisane attraverso il Centro di Ascolto Nazionale (centroascolto@aisla.it – tel. 02 66982114) e l’iniziativa è anche un invito ai cittadini e ai volontari a donare tempo e competenze: il volontario è il vero ingrediente che cambia le cose ogni giorno (volontari@aisla.it).

Il Molise è spesso descritto come una “terra di mezzo” e uno “scrigno di bellezza”: un invito perfetto a illuminare, dal tramonto di giovedì 18 settembre, piazze e monumenti di verde, per far sentire la vicinanza alle persone con SLA e alle loro famiglie. AISLA rivolge un appello a tutte le comunità locali e ai Comuni molisani affinché, anche nel cuore dei piccoli borghi e dei centri storici, il verde diventi simbolo di speranza e attenzione ai diritti di chi ogni giorno affronta questa malattia.

Per chi vuole contribuire senza muoversi da casa, è attivo il negozio solidale online: www.negoziosolidaleaisla.it. Ogni acquisto sostiene direttamente i progetti di AISLA.

A rafforzare la raccolta fondi sarà Fondazione Mediolanum, che raddoppierà i primi 50.000 euro raccolti nelle piazze italiane. A fianco di AISLA ci saranno anche i Family Banker di Banca Mediolanum, attivi negli uffici di Isernia e Campobasso, a sostegno soprattutto dei bambini che crescono accanto alla SLA.

Quest’anno, la Giornata Nazionale SLA ottiene un riconoscimento storico: il nome, l’idea e il format sono stati ufficialmente registrati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a conferma del suo valore culturale e sociale. L’iniziativa gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Regione Piemonte, dell’ANCI e del sostegno dei Borghi più belli d’Italia.

La XVIII Giornata Nazionale SLA non è solo una data sul calendario, ma un segno concreto di un Paese che non vuole lasciare nessuno indietro, trasformando la solidarietà in azione, la luce in speranza e la speranza in diritti reali.