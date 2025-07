Sospensione del flusso idrico a Pozzilli e Venafro il 9 luglio 2025

POZZILLI – La società Grim Scar informa gli utenti del Comune di Pozzilli e Venafro che, a seguito di comunicazione della ASR Molise Acque del 09.07.2025 per lavori di riparazione su condotta adduttrice “partitore Filignano – partitore di Pozzilli” è prevista la sospensione del flusso che alimenta i suddetti Comuni. Per il Comune di Venafro l’interruzione interesserà solo le utenze allacciate lungo il tratto “Campate – Forme”.

L’interruzione è prevista dalle ore 8:00 fino a tarda serata del 10.07.2025.

Pertanto, si invitano i gentili utenti interessati dal disservizio ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 087 4 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.