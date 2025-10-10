Sospensione idrica a Campomarino e Portocannone il 10 ottobre

CAMPOMARINO – La Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Campomarino e Portocannone che, a seguito di comunicazione della ASR Molise Acque del 10.10.2025 per lavori di riparazione su condotta adduttrice tratto “partitore S.S. 87 -partitore Ururi” è prevista la sospensione del flusso che alimenta i suddetti Comuni. L’interruzione è prevista fino a tarda sera del giorno 10.10.2025.

Pertanto, si invitano i gentili utenti interessati ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.