Spiaggia Abile: il Molise lancia il turismo inclusivo

Dal 25 al 30 luglio, quattro spiagge accessibili in Molise celebrano il progetto Spiaggia Abile: eventi, testimonianze e servizi per una vacanza senza barriere

TERMOLI – Promuovere il diritto alla vacanza, alla socialità e all’autonomia delle persone con disabilità attraverso un’azione concreta e coordinata di inclusione. È questo l’obiettivo del progetto Spiaggia Abile, promosso dalla Regione Molise in collaborazione con i Comuni di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato, e finanziato dall’Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le spiagge attrezzate sono il cuore visibile di un intervento più ampio, che coinvolge enti, associazioni e cittadini in una strategia integrata: tirocini lavorativi per persone con disabilità, formazione di operatori turistici e amministratori locali, servizi di informazione e accoglienza accessibile, contenuti emozionali e strumenti digitali per promuovere un’immagine più inclusiva della costa molisana.

Le presentazioni ufficiali delle quattro spiagge del progetto si terranno tra il 25 e il 30 luglio 2025, in un percorso pubblico che metterà al centro il valore sociale, culturale e territoriale di questa iniziativa.

CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI

Campomarino – Venerdì 25 luglio, ore 18:30

Lungomare degli Aviatori – Area adiacente allo stabilimento Marechiaro

Il tratto di spiaggia attrezzata è dotato di 15 postazioni con ombrellone, servizi igienici differenziati e una passerella che consente il collegamento dal marciapiede alla battigia. L’accesso alle dotazioni è completamente gratuito.

Presentazione pubblica alla presenza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza.

Evento con interventi istituzionali, presentazione della spiaggia e momento conviviale aperto alla comunità.

Montenero di Bisaccia – Sabato 26 luglio, ore 18:00

Spiaggia Marina di Montenero – Area nord del Porto Turistico Marina Sveva (Chiosco El Chiringuito)

“Tuffaperitivo” è il nome scelto per l’evento, che unisce istituzioni, associazioni e cittadini in un clima festoso. Dopo gli interventi della Sindaca Simona Contucci e degli altri referenti del progetto, spazio a testimonianze, poesia, presentazione degli ausili, bagno in mare con i ragazzi in carrozzina e aperitivo finale con musica dal vivo, a cura de “Gli amici di Damiano”.

L’evento “Tuffaperitivo” unirà la presentazione del progetto con testimonianze dei tirocinanti, poesia, musica e convivialità. Previsti:

Intervento della Sindaca Simona Contucci

Presentazione degli ausili

Bagno in mare con i ragazzi in carrozzina

Aperitivo servito dai tirocinanti

Musica live a cura de “Gli amici di Damiano”

Petacciato – Lunedì 28 luglio, ore 18:00

Petacciato Marina – Lato sud

Cerimonia istituzionale con gli interventi di:

Sindaco, Antonio Di Pardo

Assessora comunale al Turismo, Valentina Micozzi

Assessora comunale alle Politiche Sociali, Cristina Limone

Consigliera delegata per le Politiche sociali e l’inclusione della Regione Molise, Stefania Passarelli

Durante l’evento sarà proiettato un video che racconta la spiaggia attrezzata e il centro di Petacciato come luogo accessibile.

Il Comune ha inoltre formato una figura di riferimento locale come Disability Manager (Dott.ssa Roberta Ramunno). Durante l’evento sarà proiettato un breve video promozionale sulla spiaggia e sul territorio di Petacciato. A seguire:

Spettacolo teatrale di musica e parole a cura di Gerardo Mautone e Greta Rodan

Presentazione delle dotazioni accessibili

Termoli – Mercoledì 30 luglio, ore 19:00

Lungomare nord Cristoforo Colombo adiacente Lido Blutuff

Evento conclusivo della serie, con la partecipazione di autorità regionali e nazionali.

La spiaggia attrezzata sarà simbolicamente consegnata alla città come segno concreto di un impegno per una società più giusta e accessibile.

L’evento conclusivo vedrà la partecipazione di autorità nazionali, regionali e comunali tra cui:

Francesco Roberti, Presidente Regione Molise

Nico Balice, Sindaco di Termoli

Mariella Vaino, Assessora comunale alle Politiche Sociali

Consigliera delegata per le Politiche sociali e l’inclusione della Regione Molise, Stefania Passarelli

Altri rappresentanti del Governo e delle istituzioni religiose e civili

Durante l’evento saranno illustrati i risultati e le prospettive future del progetto, con testimonianze e momenti simbolici.

MOLISE SENZA BARRIERE, IL MARE NON FA DIFFERENZE, NOI NEMMENO. IL SENSO DEL PROGETTO

Con Spiaggia Abile, la costa molisana si propone come modello di inclusione: non solo strutture attrezzate, ma una rete di servizi e relazioni che abbattono le barriere fisiche e culturali. La presentazione delle spiagge è un passo concreto di un progetto più ampio, pensato per restituire protagonismo, dignità e libertà alle persone con disabilità.