Castel San Vincenzo nel direttivo del Parco Nazionale

Marisa Margiotta nominata nel Consiglio del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise: guiderà il dialogo per lo sviluppo turistico e socio-economico dei cinque comuni molisani

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise: il sindaco di Castel San Vincenzo nominata nel Consiglio direttivo dell’Ente in rappresentanza dei comuni molisani. A rappresentare i cinque comuni del versante molisano del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise in seno alla Comunità dei sindaci ci sarà la prima cittadina di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta.

Nell’ultima riunione della Comunità del Parco, convocata anche per la presentazione del nuovo regolamento del PNALM, nonché per il Piano di sviluppo socio-economico con relativo questionario da somministrare ai comuni, all’unanimità dei presenti è stata appunto designata la sindaca Margiotta che si è detta onorata di rappresentare il territorio molisano.

“Il Parco continua a rappresentare una grande opportunità di veicolazione turistica per i nostri territori – ha commentato a latere della riunione – pur continuando ad esserci una sostanziale differenza di attrattività tra le aree ricadenti in esso. Come comuni cerchiamo incessantemente di dialogare e collaborare al meglio con il Parco, convinti – ha poi concluso il sindaco Margiotta – che solo lavorando in sinergia si possano generare occasioni di crescita economica e sociale necessarie per i nostri territori”.