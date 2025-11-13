SS650 Fondovalle Trigno: 190 milioni per sicurezza e sviluppo economico del territorio

Presentato il piano da 190 milioni per l’adeguamento della SS650 Fondovalle Trigno. Magnacca e Di Lucente: “Infrastruttura strategica per Abruzzo, Molise e aree interne”

REGIONE – Un investimento da 190 milioni di euro è stato presentato per la messa in sicurezza e l’adeguamento della Strada Statale 650 Fondovalle Trigno. L’intervento, redatto da Anas e inserito nel contratto di programma per il tratto abruzzese, è stato sollecitato dalle Regioni Abruzzo e Molise e sostenuto dalle Camere di Commercio e Uniontrasporti.

Durante l’incontro al Ministero delle Infrastrutture, gli assessori Tiziana Magnacca e Andrea Di Lucente hanno evidenziato l’importanza dell’opera per la sicurezza dei cittadini, la riduzione dei tempi di percorrenza e il contrasto allo spopolamento delle aree interne. La SS650 rappresenta un asse strategico per il corridoio trasversale adriatico-tirreno e per lo sviluppo economico interregionale.

Il piano esigenziale, basato su uno studio preliminare del traffico, prevede interventi di adeguamento del tratto Trivento–San Salvo, senza raddoppio al momento, ma con l’obiettivo di migliorare la viabilità per il trasporto merci e il turismo. Uniontrasporti ha presentato un report che fotografa il quadro economico e infrastrutturale della statale, confermando la necessità di investimenti mirati.

All’incontro hanno partecipato i sindaci dei comuni molisani e abruzzesi lungo il fiume Trigno, i parlamentari Etelwardo Sigismondi e Costanzo Della Porta, gli assessori regionali Umberto D’Annuntiis e Michele Morone, e il presidente del Consiglio regionale del Molise Quintino Pallante.

Magnacca e Di Lucente hanno concluso: “La Trignina è vitale per la nostra economia e per chi sceglie di vivere nelle aree interne pur lavorando sulla costa. Va valorizzata con una visione moderna e integrata della mobilità”.