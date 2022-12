Stanford Properties Group main sponsor della CB TV

CAMPOBASSO – La Stanford Properties Group, società immobiliare canadese fondata dal socio rossoblù di origini molisane, Angelo Pasto’, diventa main sponsor della CB TV, la web tv ufficiale del Campobasso. Operativa da poco più di un mese, grazie a CB TV i tifosi potranno vivere tutte le emozioni della stagione con i ragazzi di mister Di Meo. Con oltre 40.000 visualizzazioni all’attivo, nella CB TV sarà possibile trovare rubriche, interviste esclusive e soprattutto dirette dei match di campionato e coppa Italia commentate da Giacomo Reale, noto volto giornalistico locale nonché speaker e voce ufficiale del club.

Un nuovo modo di sentirsi lupo: l’obiettivo della CB TV è senza dubbio quello di rendere il tifoso sempre più parte integrante della squadra, all’interno di un canale multimediale capace di accogliere l’interazione con un’audience digitale sempre più esigente e pensato per essere il “cuore” ufficiale degli appassionati rossoblù, non solo in Molise ed in Italia, ma soprattutto in America, Canada, Inghilterra, Australia e diversi paesi del Sud America e del mondo. CB TV racconterà quotidianamente il Molise attraverso il Campobasso e la passione per questi colori, con contenuti sempre aggiornati, raccolti sui campi di allenamento e durante gli impegni agonistici della squadra, raccontando le persone protagoniste della rinascita, giorno dopo giorno. Un canale, quello della CB TV che dunque parlerà della squadra in una maniera innovativa ed insolita, alternando all’esperienza video dei protagonisti del club, una serie di funzionalità di ingaggio tra il team e i tifosi, che permetterà loro di essere sempre più al centro dell’esperienza della propria squadra del cuore e della vita della nostra bellissima terra.

“Vorrei ringraziare Angelo Pastò e la sua famiglia per il continuo supporto e la fiducia nella nostra visione per il Campobasso Calcio”, ha dichiarato Matt Rizzetta, Presidente della North Sixth Group, proprietaria del Campobasso Calcio. “Il nostro staff ha lavorato instancabilmente per portare la CB TV nelle case di tutti i molisani nel mondo, e di tutti coloro che vogliono rimanere in contatto con la loro squadra del cuore. Siamo orgogliosi di unire il nome della CB TV e quello della Stanford Properties Group, in questo modo migliaia di tifosi del Campobasso e di orgogliosi molisani sparsi nel mondo, possono restare vicino ai Lupi”.

Angelo Pasto’ e la Stanford Properties Group decidono dunque di continuare ad investire nel progetto, sposando anche questa iniziativa e manifestando ancora una volta l’amore verso Campobasso, il Campobasso ed il Molise, dimostrando nuovamente di saper andare incontro alle esigenze ed alle evoluzioni del mercato.