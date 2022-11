“Start up innovative per giovani disoccupati”: pubblicati due avvisi

REGIONE – L’Autorità Urbana di Termoli, che ricomprende i comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, comunica che sono stati pubblicati due avvisi relativi a “Start up innovative per giovani disoccupati per la creazione di impresa”, il primo avviso è riservato a soggetti “Over 30”, il secondo per soggetti di età compresa tra “18 e 35” anni.

In entrambi i casi gli avvisi sono rivolti a persone disoccupate di “lunga durata”, oltre dodici mesi di disoccupazione, residenti da almeno sei mesi nei Comuni appartenenti all’Area Urbana di Termoli.

Tutti i requisiti specifici per presentare le domande si trovano nei rispettivi avvisi in allegato. Le candidature, da presentare in forma singola o in partenariato, devono pervenire all’Ente di appartenenza entro e non oltre le ore 23,59 del prossimo 16 gennaio 2023, salvo proroga del termine di scadenza adottato dal responsabile dell’Autorità Urbana di Termoli. La domanda, in forma singola o in partenariato, può essere presentata esclusivamente per via elettronica tramite l’applicazione web “Mosem” sul sito internet all’indirizzo https://mosem.regione.molise.it/mosem