“Storie da leggere di notte”, la raccolta di fumetti di Fabrizia Ranieri

CAMPOBASSO – Arriva in prevendita in tutte le fumetterie, le librerie e online Storie da leggere di notte di Fabrizia Ranieri pubblicato da Cornacchione Editore. “Storie da leggere di notte” è un’antologia di racconti a fumetti realizzati dalla fumettista di origini molisane Fabrizia Ranieri, artista capace di muoversi liberamente fra diversi generi narrativi: fantasy, horror, western. In questo volume è raccolta una selezione di racconti brevi in bianco e nero, per la maggior parte inediti. Aprono il volume due storie scritte da Luca Angelo Spallone, sceneggiatore, fondatore dell’associazione culturale NOIRexist di Campobasso e coautore della rivista a fumetti Ossidiana. In copertina Ranieri ha voluto omaggiare il suo Molise, lasciando intravedere, tra i volumi di una libreria, il Castel Monforte di Campobasso.

L’ AUTRICE

Fabrizia Ranieri nasce a Campobasso, in Molise, nel 1999. Fin da piccola dimostra talento per il disegno, passione che inseguirà frequentando il liceo artistico della sua città e, successivamente, la Scuola Internazionale di Comics di Roma. Pubblica storie a fumetti per riviste e associazioni e prende parte a numerose iniziative editoriali. Ha perfezionato gli studi in Graphic Design e animazione 2d e 3d.

SCHEDA DEL LIBRO

TITOLO: Storie da leggere di notte

AUTRICE: Fabrizia Ranieri

COLLANA: Cornacchione Editore Comics

DATA DI USCITA: 04/09/2023

ISBN: 9791281479104

TIPO DI COPERTINA: Flessibile

COLORAZIONE: Bianco e nero

NUMERO DI PAGINE: 100

FORMATO: 17 x 24 cm

