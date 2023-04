Studi antropologici in Molise. Bagnoli del Trigno 1954-1969 a Campobasso

Mercoledì 19 aprile al Circolo Sannitico un incontro dedicato al testo di Stephen C. Cappannari e Leonard W. Moss

CAMPOBASSO – Mercoledì 19 aprile, alle ore 17.30, al Circolo Sannitico, con l’incontro che avrà come tema il testo di Stephen C. Cappannari e Leonard W. Moss “Studi antropologici in Molise. Bagnoli del Trigno 1954-1969, si concluderà il programma, che ha preso il via nel mese di febbraio, della rassegna “I suoni e l’osso”, un ciclo che ha proposto in tutto ben cinque incontri dal forte interesse etnoantropologico ed etnomusicale, promosso il Comune di Campobasso, attraverso l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Ministero della Cultura, Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e l’Archivio di Stato di Campobasso, l’Università degli Studi del Molise – Centro di Ricerca Biocult e la Bibliomediateca Comunale di Campobasso.

Il testo di Stephen C. Cappannari e Leonard W. Moss raccoglie saggi socio-antropologi statunitensi, pubblicati nella traduzione italiana, che offrono la preziosa occasione di riflettere in primo luogo sulla storia degli studi di comunità con particolare riferimento all’attenzione portata dagli studiosi nordamericani verso il Mezzogiorno italiano e il suo mondo rurale nelle fasi successive alla Seconda Guerra Mondiale e alla ricostruzione. Si tratta di una stimolante analisi della delicata relazione tra etnografie e racconti letterari e cinematografici delle società contadine del Meridione italiano come grande nodo metodologico e teorico circa la costruzione del dato e della rappresentazione della località. Infine, scendendo dal piano contestuale e metodologico a quello dei contenuti specifici, le analisi socio-antropologiche contenute nel testo, offrono uno spaccato interessante sulle rappresentazioni della famiglia meridionale, della struttura sociale e del grado di senso civico delle società contadine meridionali nella transizione epocale tra sistema agricolo tradizionale e processi di industrializzazione/urbanizzazione.

Animeranno il dibattito Letizia Bindi, Vincenzo Lombardi e Gino Massullo.