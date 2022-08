Successo per i Prendila Così a Tufara [FOTO]

TUFARA – “Siamo rientrati in Abruzzo, dopo la bellissima serata a Tufara con ancora negli occhi e nel cuore il calore e l’affetto di questo magnifico paese del Molise. Non ci sono parole per esprimere il senso della nostra gratitudine. Grazie mille, Tufara”.

Con questo post, pubblicato oggi sulla loro pagina Facebook, i Prendila Così (tribute band di Lucio Battisti) ringraziano il pubblico di Tufara che ieri sera li ha applauditi in occasione del loro concerto gratuito in piazza. Stasera Paolo De Carolis e soci saranno a Pineto, in provincia di Teramo, al Borghesian Park.