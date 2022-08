Summer Festival 2022 a Campobasso: chiusure e biglietti

CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, con una propria Ordinanza, considerando che, dal 22 al 25 agosto 2022, presso il parco comunale “De Filippo” in via Lombardia – via Trentino Alto Adige, si svolgeranno quattro diversi spettacoli / concerti nelle ore serali in occasione del “Campobasso Summer Festival” ha stabilito la chiusura, a partire dalle ore 18.30, del Parco Comunale ubicato nel Quartiere San Giovanni, per i giorni di lunedì 22 agosto, martedì 23 agosto e giovedì 25 agosto, date fissate per i concerti rispettivamente di Noyz Narcos, Samuel e Frah Quintale, non rinvenendo eguale esigenza per lo spettacolo teatrale del 24 agosto “Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano. Atto Finale” – Enzo Luongo, Pippo Venditti & Friends.

Il provvedimento si rende necessario per ragioni logistiche, organizzative e di sicurezza, e per consentire le operazioni di “sound check”, in occasione solo dei tre concerti inseriti nel programma del “Campobasso Summer Festival” nonché per predisporre i necessari accorgimenti per l’organizzazione degli ingressi.

I biglietti degli eventi del prossimo “Campobasso Summer Festival”, tranne quello di Frah Quintale oramai già andato ampiamente sold out, sono acquistabili sulla piattaforma web di Ciaotckets e anche nelle rivendite autorizzate.

A Campobasso si possono acquistare da: Bar Grigiu, Viale Ugo Petrella, 20; Promoeventi, Viale Principe di Piemonte, 131Y; Antica Tabaccheria, Piazza Gabriele Pepe, 41.

Questi i costi dei biglietti:

Noiz Narcos, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 22 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Samuel, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 23 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

“Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano. Atto Finale” – Enzo Luongo, Pippo Venditti & Friends; 24 agosto alle ore 21.30; costo del biglietto 5.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Frah Quintale, Parco E. De Filippo, quartiere San Giovanni, 25 agosto alle ore 21.30. SOLD OUT.