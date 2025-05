Taglio del nastro con la Festa di Primavera 2025 a Campobasso

CAMPOBASSO – Una festa colorata e profumata, all’insegna di laboratori didattici, esposizione di prodotti locali e macchine agricole, musica e buon cibo. La festa di primavera dell’Istituto per l’Agricoltura del “Pertini- Montini- Cuoco” di Campobasso ha dato il via oggi alla seconda edizione di “Agrimolitour”, l’evento itinerante promosso dalla Rete Regionale degli Istituti Agrari del Molise, supportato dall’Ufficio Scolastico Regionale, per valorizzare le peculiarità degli Istituti Agrari locali e promuovere le produzioni di eccellenza e le innovazioni in campo agrario ed enogastronomico.

“Questo evento risulta fondamentale da più punti di vista. Quello prettamente didattico in quanto motiva i ragazzi, dona un senso a ciò che fanno incentivando tutta la comunità scolastica e quello dell’orientamento perché è importante capire come una scuola del genere possa preparare per il lavoro anche in una dimensione innovativa- ha affermato la Dirigente dell’Ambito territoriale della provincia di Campobasso per l’Ufficio scolastico regionale del Molise Ettorina Tribò- Gli Istituti Agrari molisani seguono la ricchezza della regione con le aziende agricole, florovivaistiche, zootecniche e la presenza dei trattori che provengono dalle aziende agrarie degli alunni mostra la rilevanza di questa scuola sul territorio”.

E’ stato un piacere vedere studenti conoscersi, familiari incontrarsi, amici ritrovarsi, docenti confrontarsi. “Con le nostre tre scuole di Campobasso, Riccia e Larino rappresentiamo tutto il Molise, motivo di orgoglio perché dimostriamo come la nostra realtà regionale abbia una spiccata tradizione agricola. E’ bello vedere oggi il nostro Istituto al completo con la componente di studenti, amici, famiglie e docenti- ha detto Umberto Di Lallo, dirigente scolastico dell’I.I.S. “Pertini- Montini- Cuoco”- E’ significativa quella parte dell’Istituto che rilasciamo verso la società ed il mondo del lavoro che torna a farci visita, orgogliosa della scuola che ha frequentato e dove ha vissuto momenti formativi indimenticabili. Siamo contenti di ospitarli con i loro prodotti, realizzati anche con l’uso di tecniche innovative. L’Istituto Professionale per l’Agricoltura è un marchio ben definito, chi lo frequenta possiede spesso già un’azienda di famiglia ben avviata, alla quale forniamo strumenti utili per innovare e migliorarsi”.

A sottolineare la valenza della rete anche Eleonigia Perone, dirigente dell’Istituto Comprensivo del Fortore Riccia- S.Elia: “La rete di istituti ha lo scopo di valorizzare le caratteristiche di ciascun territorio per poter consentire scambio di buone pratiche e migliorare i livelli di apprendimento degli studenti in un settore tanto importante per il Molise, territorio a vocazione prettamente agricola. E’ importante soprattutto per l’area interna del Fortore, che rappresento con la mia scuola, per valorizzare l’agricoltura e tutto il mondo che le ruota intorno”.

Didattica, agricoltura, innovazione, prodotti, eccellenze, scambi, progetti e obiettivi comuni. La promozione del territorio passa anche per gli Istituti Agrari molisani.