Tennistavolo, Molise protagonista al 2° Torneo Nazionale Over in Calabria

Ottimi risultati per il Molise al torneo Over di Spezzano Albanese: De Bernardo e Daniele sugli scudi, bene anche Ruscitto Marinelli

COSENZA – I giorni 8 e 9 novembre 2025 si sono svolti a Spezzano Albanese (Cosenza) i secondi tornei Over nazionali di Calabria di tennistavolo. Gli atleti molisani sono arrivati ben 4 volte a podio: Luigi De Bernardo ha vinto gli over 450, Alessandro Daniele e Luigi De Bernardo hanno vinto il doppio over 450, Alessandro Daniele è arrivato terzo all’over 1200 e Adriana Ruscitto Marinelli è arrivata terza all’over 5000.

Luigi De Bernardo, della asd Tennistavolo Campobasso, ha vinto il torneo over 450 vincendo il proprio girone di qualificazione con tre vittorie, nel tabellone finale ha battuto per 3 a 1 prima Alessio Morrone e successivamente Nicola Ferraro, sconfiggendo, in finale, la testa di serie numero 1 del torneo, Francesco Federico della asd Tennistavolo Castrovillari, per 11-8, 9-11, 11-9, 5-11, 12-10.

La coppia della asd Tennistavolo Campobasso, composta da Luigi De Bernardo e dal quattordicenne Alessandro Daniele, ha vinto il torneo di doppio over 450 battendo, in una finale estremamente avvincente risolta al quinto e decisivo set, la coppia testa di serie numero uno del torneo composta da Francesco Federico (asd TT Castrovillari) e da Antonio Cofano (asd Vigevano 1999) per 11-6, 12-10, 7-11, 5-11, 11-7.

Alessandro Daniele è arrivato terzo nel torneo over 1200 classificandosi primo nel girone di qualificazione superando, successivamente agli ottavi di finale il calabrese Adolfo Cavallari e ai quarti di finale il pugliese Matteo Trovisi. Il suo percorso si è quindi concluso in semifinale sconfitto da Nicola Ferraro, atleta di casa della asd Spezzano Albanese, per 8-11, 9-11, 5-11.

Adriana Ruscitto Marinelli, della asd PGS Shalom di Petrella Tifernina, ha conquistato un ottimo terzo posto nel torneo over 5000. La nostra atleta ha inizialmente vinto il proprio girone di qualificazione con tre vittorie e nel tabellone finale ha superato tre turni di qualificazione fermandosi ad un passo dalla finale sconfitta dal sedicenne Nicola Scuticchio (asd Tennistavolo Piscopio) per 7-11, 11-8, 11-13, 3-11.

Il percorso di crescita del tennis tavolo molisano continua a confermarsi nei risultati individuali dei tornei che si svolgono in altre regioni italiane e questi quattro podi forniscono ulteriore energia a tutto il movimento pongistico molisano.