Termoli, Consiglio Comunale: l’odg del 29 settembre 2022

TERMOLI – Il Presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato il Consiglio Comunale per il giorno 29-09-2022 alle ore 18:00 in prima convocazione e per il giorno 30-09-2022 alle ore 19:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta ordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE Del bilancio consolidato esercizio 2021 ai sensi dell’art. 11-bis del d. Lgs. N. 118/2011.

2. PIANO Dei chioschi 2022. Definizione di nuove aree di localizzazione – approvazione

3. VARIANTE Al piano regolatore generale – aggiornamento cartografico della zona di foce dell’angelo

4. REALIZZAZIONE Nuovo polo scolastico “e. Majorana” itis – liceo artistico. Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art.14 del dpr n.380/2001

5. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio – sentenza del giudice di pace di termoli n.326/21 r.g.c. N.270/20 cron. N.2181/21 rep. N.244/21

6. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – ordinanza esecutiva del tribunale di larino nrg.169/2020 rep.550/2020 – spese legali avv. C.d.r.

7. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio – sentenza del giudice di pace di termoli n.28/2022 r.g.c. N.348/2021 cron.n.239/2022 rep.n.25/2022

8. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio – sentenza della commissione tributaria provinciale n.55/03/2020 reg.ric.n.532/2019 – l.r.a.

9. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – sentenza del tribunale amministrativo regionale per il molise n. Reg. Prov.coll.82/2022, n.reg.ric.151/2021 – w.t. S.p.a.

10. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – esecuzione sentenza del tribunale di larino n.43/2021, pignoramento incardinato al n.r.g.328/2021 e procedura esecutiva n.r.g.314/2021 – definizione transattiva spese legali avv. M.b.

11. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio – sentenza della commissione tributaria regionale n.306/2/2016 reg.gen.n. 325/2011 – societa’ s. S.a.s.

12. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co 1 lettera e d.lgs. 267/2000 – sentenza del giudice di pace di termoli n.166/2019 integrazione deliberazione di consiglio comunale n.107/2021 – ordinanza di assegnazione r.g.es. N.387/2021 del tribunale di larino – eredi b.

13. REGOLAMENTO Del corpo di polizia locale

14. MOZIONE Prot. N. 54951 del 02.09.2022, avente ad oggetto: intitolazione strada a sacco nicola e vanzetti bartolomeo.

15. INTERPELLANZA Prot. N. 49761 del 08.08.2022, avente ad oggetto: lavori via mar mediterraneo.

16. INTERPELLANZA Prot. N. 50154 del 09.08.2022, avente ad oggetto: via del molinello.

17. INTERPELLANZA Prot. N. 54816 del 01.09.2022, avente ad oggetto: selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo servizi legali – scorrimento graduatoria.

18. INTERPELLANZA Prot. N. 56512 del 12.09.2022, avente ad oggetto: vendita terreni in viale cristoforo colombo termoli.

19. INTERPELLANZA Prot. N. 56515 del 12.09.2022, avente ad oggetto: struttura in marmo dinanzi la chiesa del sacro cuore di gesù.

20. INTERPELLANZA Prot. N. 56516 del 12.09.2022, avente ad oggetto: piazza del papa.