Termoli: convegno sulla mensa scolastica e il paesaggio

Il 24 ottobre a Termoli si discute di refezione scolastica come leva per rigenerare il paesaggio molisano. Evento promosso da ARSARP e Regione Molise

CAMPOBASSO – Convegno “Una Mensa buona da Pensare, buona da Mangiare” che si terrà presso la Sala consiliare del Comune di Termoli venerdì 24 ottobre 2025 dalle ore 16,00 alle 19,00. Relatori autorevoli parleranno di Cibo – “Buono da Mangiare e da Pensare” – che potrebbe diventare il perno di una serie di attività di rigenerazione del paesaggio del Molise.

Il primo passo dovrà essere necessariamente la refezione scolastica, un servizio obbligatorio, pianificabile e fondamentale per la comunità, che deve essere inteso come strumento di cura del bene comune, di solidarietà e di ricaduta sociale coinvolgendo tutte le persone coinvolte nella mensa: agricoltori, cuochi, e trasportatori, bambini e insegnanti, addetti ai controlli della qualità, amministrazioni pubbliche, associazioni, aziende e genitori.

Il Convegno, organizzato dall’ARSARP con il supporto dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Termoli, sarà un appuntamento imperdibile per tutti coloro che credono in una ristorazione scolastica di qualità e nel suo ruolo fondamentale per il benessere delle future generazioni e del pianeta.