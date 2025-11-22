Termoli, il 5 dicembre torna “Gente di Mare”

Il 5 dicembre all’Auditorium di Via Elba la 38ª edizione del premio “Gente di Mare” con studenti e cittadini premiati

TERMOLI – Il 5 dicembre 2025 l’Auditorium di Via Elba ospiterà la XXXVIII edizione del premio “Gente di Mare”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale per rendere omaggio alle personalità della città che si sono distinte nei rispettivi ambiti lavorativi, culturali e sportivi.

La giornata sarà articolata in due momenti: alle ore 16 il sindaco Nicola Balice, insieme a giunta e consiglieri comunali, consegnerà un attestato di merito agli studenti delle scuole medie e superiori di Termoli e ai laureati dell’Università degli Studi del Molise. Alle ore 17 sarà invece conferito il premio “Gente di Mare” ai cittadini che hanno dato lustro alla comunità con il loro impegno sociale, culturale e sportivo.

La cerimonia sarà presentata da Antonio Lanzone e Stefano Leone, con l’accompagnamento musicale di Nicola Palladino, che arricchirà la serata con momenti di intrattenimento.

Il premio “Gente di Mare” si conferma così un appuntamento di grande valore per la città, capace di unire istituzioni, giovani e cittadini in un riconoscimento condiviso delle eccellenze locali.