Il 27 luglio al Teatro Verde di Termoli torna la Notte dei Giochi di Prestigio: 12 illusionisti, magie, balli e spettacolo per grandi e bambini

TERMOLI – Il 27 luglio 2025 ore 20:30 presso il Teatro Verde di Termoli, si svolgerà “Termoli Illusionismo”, dove una serie di illusionisti e prestigiatori provenienti da varie parti d’Italia si esibiranno con i loro giochi di prestigio per la gioia di grandi e bambini. Da un’idea di Fortunato Fumarola (in arte Magico YorKa), regia affidata ad Ivo Farinaccia che condurrà la serata, impianto audio/luci ad opera della Tecnovideo di Giovanni Paduano, controllo e sincronismo audio/video/luci affidata a Raffaele Perri (responsabile/fondatore della casa produttrice Nyx Insight), 12 illusionisti, 36 presenze sceniche, 7 tra tecnici audio/luci e assistenti dietro le quinte.

Tanto stupore e meraviglia con illusionisti, magie, balli, luci ed effetti che vi lasceranno a bocca aperta, (coreografie e balli a cura della scuola di ballo “Dance Academy” di Borana Qirjazi). Una serata all’insegna del divertimento dove verrete trascinati in mondo fantastico dove l’impossibile diventa reale.

Tutto con il patrocinio del Comune di Termoli, la Provincia di Campobasso e la Regione Molise. Con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Termoli, La LGM Production, l’Ass. Arcobaleno2005, l’Ass GoldenStar, il Club Magico Molisano e il Club Magico Abruzzese, l’assistenza tecnica di Giovanni Paduano, La Nix Insight, la Dance Academy di Borana Qirjazi

I Protagonisti della Magica Serata:

Coreografie e Balli della Maestra Borana Qirjazi (una delle concorrenti più apprezzate e stimate della nona edizione del programma “Amici” del 2009) della Scuola di Danza “Dance Academy”. Impianto audio/luci ad opera della Tecnovideo di Giovanni Paduano. Controllo e sincronismo audio/video/luci affidata a Raffaele Perri (nasce come informatico a Milano, attualmente con la sua casa produttrice “Nyx Insight” sta realizzando un videogioco che promette un’alta qualità grafica 3D e una storia che lascerà il segno).

Si Esibiranno come illusionisti:

YorKa, nome d’arte di Fortunato Fumarola, scopre la magia da bambino e da allora non ha mai smesso di incantare il suo pubblico. Dalle prime esibizioni nel garage di suo padre, poi teatri parrocchiali è arrivato sui palchi di tutta Italia e all’estero (Francia, Svizzera, Spagna, Germania…….), esibendosi in teatri, circhi, navi da crociera e programmi televisivi. È apparso in trasmissioni come “La Corrida di Corrado”, “Cultura Moderna”, “Tu sì que vales” e altre Tv o trasmissioni minori, cofondatore e presidente del Club Magico Molisano formando e lanciando giovani leve di prestigiatori. È anche il creatore dell’Almanacco dei Prestigiatori e Illusionisti Italiani, punto di riferimento per il mondo magico nazionale. Quest’anno festeggia 40 anni di magia, e con orgoglio firma come ideatore questo evento unico e memorabile, La notte più Magica dell’estate Termolese.

Ivo Farinaccia è un personaggio che vanta un’esperienza di oltre cinquant’anni in campo magico, è stato membro del Consiglio Direttivo del CMI (Club Magico Italiano), coofondatore del CMA (Club Magico Abruzzese) ed esercita attivamente la professione di prestigiatore oltre che avere una casa magica (idea, costruisce e vende prodotti ed effetti per prestigiatori anche famosissimi). Ha ideato, prodotto e distribuito attrezzature e numeri in tutto il mondo per prestigiatori anche molto noti. Ha scritto per e diretto la rivista più popolare per prestigiatori (Magia Moderna del CMI). Ha scritto opuscoli e libri per gli addetti ai lavori. Oltre ad essere un bravo prestigiatore con riconoscimenti Nazionali ed Internazionali è un genio e grande creativo per la magia. Onorati di aver accettato per l’ennesima volta la regia del magico spettacolo e sarà lui a condurlo anche in questa speciale edizione.

Giuseppe Di Lalla, meglio conosciuto come il Mago Peppe. Un’icona per il pubblico dei più piccini. Animatore, showman, magie per ragazzi e bambini ma, con divertimento anche per i più grandi. Grande esperienza nel settore che lo rendono abile ad adattarsi ad ogni esigenza e ambiente.

Andrea Geminiano, un giovane illusionista che ritorna sul palco che l’ha visto crescere artisticamente. Oggi vive a Milano, ha percorso i suoi primi passi con l’amico Giuseppe Di Lalla (Mago Peppe), sostenuto dal Club Magico Molisano e Abruzzese, ha fatto parlare di se in varie parti d’Italia. Presenze tv come Sky, la Rai, Boom Channel ecc. Uno dei suoi numeri che ha realizzato e che ne hanno parlato sui social e Tg…. La guida bendata di una moto in un percorso articolato. Torna appositamente per la decima edizione dello spettacolo che lo ha visto debuttante nella prima.

Antonio Fumarola, un attore definito dalla stampa il Fantasista Contemporaneo. In scena dalla giovane età di 3 anni, mentre a soli 6 anni debutta in una Tv locale. Candidato al 19° Festival Internazionale della Magia di San Marino, antagonista nello show “Paranormal Circus – The Kingdom”, Enfant Prodige del “Merano Magic Festival 2018”, stage manager in atti nei tour di illusionismo in Francia, Germania e Cina. Dai circhi tradizionali ai parchi divertimento, passando in rappresentazioni teatrali premiate. Autore di libri didattici distribuiti da Amazon Books su una delle sue arti più applaudite: le Ombre Cinesi. Torna sul palco di Termoli in occasione della decima edizione dello show!

Mago Alex (Alessandro Fumarola), un giovane talento proveniente dalla Puglia (Mesagne, BR). Cresciuto nelle scuderie del Club Magico Salentino, ha già fatto molto parlare di se con le sue esibizioni. Abilissimo in numeri di manipolazione che gli hanno permesso di ricevere consensi in numerose occasioni importanti. Abilità, destrezza e presenza scenica fanno di questo ragazzo un riferimento ed un esempio per altri giovani che inseguono i propri sogni e che con costanza e applicazione possono raggiungerli. Porterà in scena un numero Nuovissimo che lascerà tutti a bocca aperta, grandi e bambini.

Mago Peter e le sue giovani e brillanti partner Micaela e la giovanissima Ginevra (la più giovane in assoluto). Mattatore per eccellenza, vi presenteranno un numero di grandi illusioni che probabilmente avrete visto solo in TV. Un numero brillante e vivace, proprio come il loro carattere. Nota non secondaria…. Furono i primi ad accorrere quando fu deciso di realizzare la primissima edizione (la numero zero)

Nicola Tamilia, in arte e meglio conosciuto con il nome Nik Nak. Ex operatore Rai, grande appassionato e cultore dell’arte magica. Coofondatore e Presidente Onorario del Club Magico Molisano delegazione del CMI. Iscritto a numerosi club nazionali e internazionali, sempre presente in convegni nazionali e internazionali. Torna sul palco per festeggiare i suoi 70 anni e la decima e speciale edizione della serata più magica dell’estate termolese.

Davide Adriani, in arte Mago David, da sempre un prestigiatore, sin da ragazzo ideatore e creatore di giochi e idee per il mondo magico. E’ socio dei più prestigiosi Club magici nazionali ed internazionali. Per circa un decennio ha ricoperto l’incarico di delegato regionale per l’Abruzzo del Club Magico Italiano. Attualmente ricopre l’incarico di Consigliere dell’Associazione culturale “Il Tempio della Magia”. Si è confrontato anche con altri professionisti in competizioni riservate a soli prestigiatori, vincendo nel 2000 il Trofeo San Martino di Castrozza organizzato da Tony Binarelli, ed alcuni premi regionali come il Trofeo Vasternò nel 1995 nella categoria colse-up e nel 1996 nella categoria da palco. Richiesto nelle migliori location in Italia e all’estero, è anche un abile presentatore (non a caso presentò la prima edizione del nostro show). Vanta di ben 2 Guinness World Record

Josè (per gli amici Giuseppe D’Alessandro), grande artista della nobile arte Magica. Presidente del CMA (Club Magico Abruzzese) Josè ha raggiunto e proposto nel tempo vari livelli di magia generale, manipolazione, grandi illusioni. Preciso, attento e amico di tutti il suo percorso artistico potrebbe competere con grandi nomi dell’arte magica. Un innovatore, un effetto visivo unico nel suo genere per la bellezza del materiale di scena usato e per l’eleganza in essere. Particolari ricercati, musica, colori ed effetti.

Dario Caputi, un grande professionista e conoscitore (anche storico) della magia. Un mago dei “vecchi tempi” che ha portato in posti anche lontani la sua passione regalando sorrisi e divertimento a chi lo ha conosciuto. Attuale consigliere del Club Magico Italiano (il più prestigioso Club Nazionale che racchiude migliaia di professionisti e dilettanti amanti dell’antica arte magica). Sempre pronto a sostenere le nuove leve e a quanti si avvicinano a lui per carpire segreti e cenni storici. Tutto con grande passione, classe e serietà.

Un mago per ogni gusto quindi. Un appuntamento estivo da non perdere, unico nel suo genere in Molise.

Trovate i biglietti d’ingresso presso:

Risto Bar Self Eventi – LA VIDA – Via dei Palissandri, 8

Ass. Turistica Pro Loco di Termoli – Via Dante (La torretta, ingresso paese vecchio)

Edicola Articoli per Fumatori VIA POLONIA – Via Polonia

Bar Articoli per Fumatori – Perfectblend – Via Stati Uniti

Info Point Turistico Termoli – C.so F.lli Brigida, 79

Supermercato SeBòn – Via Corsica 177

Chiosco Teatro Verde – C/o parco Comunale

Direttamente al botteghino la sera dello spettacolo

Oppure sul sito dell’organizzazione: https://www.clubmagicomolisano.it/magicshow.html