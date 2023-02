Termoli, linea di investimento 1.2 del PNRR M5C2: avviso pubblico

TERMOLI – L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli rende noto ai cittadini residenti negli Ambiti Sociali di Termoli e Larino che, da oggi fino al 30 novembre 2023, è possibile manifestare il proprio interesse ad essere coinvolti nell’attuazione e realizzazione di una progettazione individualizzata relativa alla Linea di investimento 1.2 del PNRR M5C2.

L’Avviso è rivolto a cittadini residenti in uno dei comuni appartenenti all’Ambito Sociale di Termoli o Larino, che abbiano un’età compresa tra i 18 e 64 anni e che presentino una delle seguenti condizioni:

i. essere in accertata condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3 co.3 o co.1 della legge 104/92, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

ii. essere in possesso del riconoscimento di una invalidità in base all’articolo 1, della Legge 68/99;

iii. presentare durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri come da certificazione sanitaria;

La persona beneficiaria verrà seguita per tutta la durata del progetto (fino a giugno 2026) da una equipe di professionisti che la affiancherà nella realizzazione del suo progetto di vita indipendente, in tutte le fasi del percorso di vita al fine di migliorarne l’autonomia e offrirgli opportunità di accesso nel mondo del lavoro.

L’attuazione dei progetti è stata affidata all’ETS composto dalla Cooperativa Sirio, dalle associazioni Un impegno per Ciascuno e Circolo MCL-Un Paese per Giovani.

Il Coordinatore dell’Ambito Sociale Antonio Russo sottolinea come la progettazione del PNRR sia ora entrata in una fase cruciale che ne determinerà o meno il successo futuro. L’ATS di Termoli ha promosso una forte integrazione socio-sanitaria e lavorativa con il coinvolgimento anche dei CSM e dell’Agenzia Regionale del Lavoro. Riscontro, continua il Coordinatore, dai tavoli di monitoraggio ministeriali come il nostro territorio sia riuscito a proporre innovative procedure di integrazione, che altre realtà spesso accreditate più virtuose di noi, non sono riuscite ad attuare. Evidenzia come la rete e la sinergia che si è creata tra i vari Enti costituisca oggi una solida base sulla quale verranno costruiti i progetti di vita indipendente dei cittadini. Il Coordinatore rivolge un particolare ringraziamento al Direttore ASReM Giorgetta e i suoi referenti progettuali, la dott.ssa Giulia Cannito e il Dott. De Benedittis, al Direttore del CSM Malinconico e il suo sostituto dott. Alessandro Gentile, al Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, dott. Vincenzo Rossi e il referente progettuale, il dott. Angelo Maio nonché alla collega Coordinatrice di Larino, dott.ssa Eloisa Arcano per il prezioso lavoro di co-progettazione che ha consentito al territorio del basso Molise di sperimentare innovative forme di collaborazione, obiettivo non scritto ma non secondario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ricordiamo che il progetto di autonomia prevede la possibilità di seguire corsi di formazione al fine di sviluppare le proprie competenze e aspirazioni. Saranno previsti adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità di smart working; tirocini di inclusione sociale. I beneficiari potranno usufruire della possibilità di vivere insieme all’interno di un gruppo appartamento. Sono previsti due gruppi appartamento: ogni gruppo appartamento prevede un massimo di 6 posti per un totale di 12 alloggi.

I gruppi appartamento sono la novità dei servizi sociali territoriali. Le persone avranno la possibilità di vivere insieme l’esperienza progettuale all’interno di abitazioni che verranno personalizzate, dotate di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun utente. I gruppi appartamento sono stati concessi dal Comuni di Larino (Quartiere San Leonardo) e dal Comune di San Giacomo degli Schiavoni (C.so Umberto I).

I cittadini possono presentare istanza recandosi presso il Servizio Sociale Professionale del proprio comune di residenza.