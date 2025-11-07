Termoli Musica 2025: concerto Bidoli-Moscatello

Sabato 8 novembre a Termoli il duo Bidoli-Moscatello in concerto per la XXI edizione di Termoli Musica

TERMOLI – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica: sabato 8 novembre 2025, alle ore 18.00, l’Auditorium di via Elba ospiterà il concerto della XXI edizione di Termoli Musica, per la serie “Grandi Interpreti”. Protagonisti della serata saranno il violinista milanese Alessio Bidoli e il pianista bolognese Luigi Moscatello, in un raffinato programma che spazia da Desplanes a Saint-Saëns, da Brahms a Ravel.

L’evento, promosso dall’associazione culturale Ondeserene, conferma la vocazione della rassegna a valorizzare la grande musica da camera, portando a Termoli artisti di caratura internazionale.

Alessio Bidoli (Milano, 1986) ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni. Nel 2006 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida di Gigino Maestri. Successivamente, si è perfezionato alla Haute Ecole de Musique del Conservatorio di Losanna e al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal, all’Accademia Chigiana di Siena con Salvatore Accardo e all’Accademia Internazionale di Imola con Pavel Berman e Oleksandr Semchuk. A diciassette anni ha debuttato come solista al Teatro Signorelli di Cortona. Nel 2005 è risultato tra i vincitori alla Rassegna Nazionale d’Archi di Vittorio Veneto. Nel 2007 ha collaborato con la Camerata di Losanna diretta da Pierre Amoyal, esibendosi in diverse città europee, tra cui Martigny (Fondazione Pierre Gianadda), Milano (Società dei Concerti) e Marsiglia (Festival de Musique à Saint-Victor). In qualità di solista ha suonato in Italia in prestigiose stagioni concertistiche, tra le quali: MITO SettembreMusica, Società del Quartetto, Società dei Concerti e Serate Musicali di Milano, Furcht-Università Bocconi, Amici del Loggione del Teatro alla Scala, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Accademia Filarmonica di Messina, Amici della Musica di: Palermo, Foligno, Udine e Sondalo, MantovaMusica, Auditorium Arvedi di Cremona, Festival Paganiniano di Carro, Levanto Music Festival Amfiteatrof, Bergamo Festival, Festival Simbruino, Camerata Salentina e Sulmonese, AMA Calabria, Alba Music Festival, Festival Echos. All’estero ha tenuto recital in Germania, Olanda, Danimarca, Lussemburgo, Albania, Lettonia, Russia, Stati Uniti e Thailandia. Nel 2015 al Teatro di Chiasso in Svizzera è stato protagonista, insieme a Vittorio Sgarbi, del progetto teatrale Il Fin La Maraviglia, un racconto per immagini e suoni sul Barocco. Nel 2011 ha registrato un CD con la pianista Stefania Mormone per la rivista Amadeus (ristampato nel 2021 per Da Vinci Classics).

Dal 2013 ha iniziato un’intensa collaborazione discografica con il pianista Bruno Canino con cui ha registrato sei album: Verdi Fantasias con parafrasi di opere verdiane di Sivori e Bazzini (Sony Classical, 2013; ripubblicato nel 2019 da Concerto Classics), Italian Soul-Anima Italiana, dedicato a composizioni della prima metà del ’900 (Sony Classical, 2016 premiato al Global Music Awards); un recital comprendente la Suite italienne di Stravinskij e lavori francesi coevi (Warner Classics, 2017 e l’incisione integrale delle Sonates per violino e pianoforte di Saint-Saëns (Warner Classics, 2018); una monografia sul repertorio cameristico di Nino Rota (Decca, 2020, con Massimo Mercelli al flauto) anch’esso selezionato trale migliori incisioni mondiali al Global Music Awards 2021 e la registrazione delle opere cameristiche del compositore portoghese Luis de Freitas Branco (Sony Classical, 2022, con Alain Meunier al violoncello). Ha partecipato a diversi programmi a lui dedicati da emittenti radiofoniche quali Radio France, NDR Kultur, Radio Klassik, Radio Svizzera Italiana, RAI Radio 3, Radio 24, Radio Vaticana, Radio Classica, Radio Popolare e Radio Marconi. È titolare della cattedra di violino al Conservatorio Guido Cantelli di Novara. Tiene regolarmente masterclass per violino e musica da camera in diverse città italiane. È direttore artistico dei Festival Musica in Corte a Crema e Villa Mirabello Classica a Milano. Suona uno Stefano Scarampella del 1902 che alterna con uno degli strumenti di suo nonno, il liutaio Dante Regazzoni, il cui laboratorio è parte integrante del Museo della Liuteria (MUSA) all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Luigi Moscatello (Bologna, 1980) si è formato con Valentina Berman, la quale lo ha preparato fino al conseguimento del diploma, ottenuto brillantemente presso il conservatorio “G.B. Martini” di Bologna nel 1999, con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Dal 2000 al 2004 si è perfezionato con il grande pianista Lazar Berman, diplomandosi alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col maestro” di Imola. Presso il conservatorio di Bologna ha inoltre ottenuto il Compimento Inferiore di Composizione e il Diploma Accademico di II livello di Pianoforte, con lode. In qualità di solista ha debuttato all’età di dodici anni suonando il Concerto in re maggiore di Haydn, al Teatro Comunale di Imola con l’Orchestra di Forlimpopoli e da allora si è costantemente esibito in recital pianistici per diversi enti e associazioni tra cui: Accademia Filarmonica e Conservatorio di Bologna, Emilia Romagna Festival, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Associazione “Dino Ciani” di Domodossola, Amici dell’Opera di Pistoia, Consolato Italiano e Istituto di Cultura Italiana di Shanghai .Nel 2005 ha eseguito il Concerto n° 1 di Liszt al Teatro Comunale di Bologna con l’orchestra del Conservatorio e a Klaipeda (Lituania) con l’Orchestra Filarmonica di Kaunas.

In ambito cameristico ha collaborato con diversi violinisti e cantanti lirici, affrontando le pagine più significative del repertorio suonando per importanti istituzioni come il Consolato Italiano di Wolfsburg e l’associazione italo-tedesca di Oldenburg (Germania), il Sony Music Festival di Madesimo (SO), il Museo del violino di Cremona, la Fondazione Musica Insieme di Bologna, l’Associazione “Felice Romani” di Moneglia (GE), l’Istituto di Cultura Italiana diCopenhagen. Ha ricevuto diversi premi in concorsi nazionali e internazionali tra cui: secondo premio al Concorso Pianistico Nazionale di Gallarate (VA), primo premio assoluto al Concorso Pianistico Nazionale “G. Rospigliosi” di Lamporecchio (PT), primo premio assoluto al Concorso Pianistico Nazionale “Città di Albenga” (SV), terzo premio al Concorso Pianistico Internazionale “Silvio Bengalli” di Pianello Val Tidone (PC), primo premio assoluto e premio speciale “Chopin” al Concorso Pianistico Nazionale “Città di S. Giovanni Teatino” (CH), primo premio al Festival delle Arti di Bologna per la sezione Musica Classica. Per circa vent’anni si è dedicato all’insegnamento del suo strumento. Attualmente è pianista accompagnatore nel conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e nella Fondazione Accademia Internazionale di Imola.