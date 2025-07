Terza tappa a Larino il 4° Festival Itinerante del Racconto

LARINO – Domenica 13 luglio si terrà la terza tappa del 4° Festival Itinerante del Racconto in quel di Larino, cittadina del Basso Molise ricca di numerose attrattive e le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

La partecipazione è gratuita e, come sempre, si alterneranno visite guidate e racconti anche in compagnia del Narratografo, al secolo Stefano Di Maria, che ci permetterà di “vedere con gli occhi dell’anima” questo luogo speciale.

L’appuntamento con il gruppo dei visitatori è fissato alle 9:30 in Via Dante all’ingresso dell’Anfiteatro Romano a cui sarà dedicata l’intera mattinata insieme a Villa Zappone; il pomeriggio, invece, verrà percorso il centro storico: un viaggio nei secoli attraverso chiese, palazzi e musei per scoprire una Larino che in pochi conoscono.

Per info e prenotazioni contattare il 388.6328951 (anche WhatsApp)