Test di Medicina: in 330 all’Unimol, 98 i posti disponibili

CAMPOBASSO – È partito oggi alle 13 il test di selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia attivato presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute ‘V. Tiberio’ dell’Università del Molise. Sono 330 i candidati, 98 i posti disponibili. Circa 200 candidati hanno espresso come prima preferenza l’Unimol. Si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

In considerazione della normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso le sedi degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o domicilio.