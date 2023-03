“The Monk, the Mermaid and Molise”: il film con la presenza straordinaria di Guy Pratt

CAMPOBASSO – “The Monk, the Mermaid and Molise” è il titolo del film che verrà girato interamente in Molise con la presenza straordinaria di Guy Pratt, dal 1987 bassista dei Pink Floyd e attualmente nei “Nick Mason’s saucerful pf secrets”, che collegato da Londra ha dato la notizia del suo prossimo arrivo in Molise per il concerto del 12 marzo all’Auditorium di Isernia.

“Una visibilità notevole per la nostra regione, la cui anticipazione è stata data durante il Festival del cinema di Berlino, che darà risalto a tutti i nostri meravigliosi borghi, oltre la presenza di decine di persone della produzione (anglo-italiana) che soggioreranno in Molise per due mesi”, dice l’assessore regionale alla cultura e al turismo Vincenzo Cotugno.

In conferenza stampa il regista Marcus Shepherd e il co-protagonista Raffaello Degrottola hanno anticipato alcuni tratti della pellicola che vedrà l’inizio delle riprese prima dell’estate. È il risultato del Bando regionale sulla film Commission che ha visto 14 società vincitrici e che porterà il Molise ad essere un ambito set cinematografico.