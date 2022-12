Tigotà a Isernia: apre il terzo punto vendita del Molise

ISERNIA – Nuove aperture, assunzioni e sinergia con il territorio, continua lo sviluppo di Tigotà in Molise. È stato Roberto Di Baggio, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, a tagliare il nastro del primo store del brand nella città di Isernia. Quello di Viale Vivaldi è il terzo punto vendita che la catena, che commercializza prodotti di cosmesi, cura del corpo e pulizia della casa, ha deciso di aprire in Molise.

Si tratta del 676esimo negozio in Italia.

Per il punto vendita di Isernia sono state assunte sette persone, di cui cinque donne, con un’età media di 32 anni e provenienti dal territorio limitrofo.

Tigotà in totale conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di quote rosa che supera l’85%. Le donne sono infatti 4552 di ben 58 diverse nazionalità.

Il mese scorso, durante il quale si è celebrata la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il brand ha dato vita a “Love Women”, un’iniziativa solidale con l’obiettivo di sostenere il lavoro di Scarpetta Rossa Aps, associazione che accoglie e accompagna le donne vittime di violenza durante il delicato percorso di uscita dalla situazione di criticità.

“Il nostro intento, grazie a queste iniziative e al lavoro delle associazioni che abbiamo coinvolto – spiega Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà – è dire alle donne in difficoltà che possono chiedere aiuto e cercare sostegno, c’è una rete importante pronta ad accoglierle. La risposta dei nostri clienti è stata straordinaria e per questo voglio ringraziarli”.

“Per quanto riguarda questa apertura – prosegue poi Gottardo – Ringraziamo le istituzioni per la partecipazione e la vicinanza. Siamo molto legati al Molise, regione dove vogliamo continuare a crescere e aumentare la nostra presenza. Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia e abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette positività”.

Proprio in un’ottica di sviluppo la società è alla continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per possibili nuove aperture in Molise, si possono proporre i locali inviando una email a proposte.immobili@gottardospa.it.