Toma istituisce la zona rossa in due Comuni: “State a casa, sono pronto ad attuare provvedimenti drastici”

CAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, fa sapere di aver istituito zone rosse in due Comuni molisani per la gestione dell’emergenza relativa al coronavirus: Riccia e Montenero di Bisaccia, entrambi in provincia di Campobasso. Toma ha firmato due ordinanze. La decisione era stata anticipata in videoconferenza al ministro Boccia nel pomeriggio.

E, in un videomessaggio, Toma aggiunge: “Non esiterò ad attuare provvedimenti drastici nel caso in cui i nostri corregionali non rispetteranno le norme dettate dall’Istituto superiore di sanità (Iss)”. Il governatore ha anche rinnovato l’invito a restare a casa, ricordando che i prossimi giorni “saranno decisivi per capire se tutte le persone che sono rientrate tra il 6 e l’8 marzo dalle zone rosse del nord hanno contratto il virus, oppure no, e potremo capire lo stato dell’infezione in Molise”.