Toma ringrazia il Governo per il dl Isernia

ISERNIA – “Ringrazio il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il Consiglio dei ministri per aver preso a cuore la questione dell’Area di crisi industriale complessa di Isernia e approvato la versione che avevamo proposto al Consiglio dei ministri”.

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in apertura dei lavori del Consiglio regionale convocato ieri in seduta monotematica sulle emergenze occupazionali. Il governatore è intervenuto in relazione al decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato – ha aggiunto il governatore – che conferma come le discussioni politiche a livello nazionale abbiano poi riverbero a livello locale”.