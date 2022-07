Tommaso Coletti è il nuovo allenatore del Vastogirardi 2022/23

VASTOGIRARDI – Tommaso Coletti è il nuovo allenatore del Vastogirardi. Come promesso il nome tanto atteso è arrivato nei tempi necessari per iniziare a lavorare da subito. E ancora una volta si punta sui giovani: Coletti è nato il 9 maggio del 1984 a Canosa Di Puglia, è un ex Calciatore Professionista con piu di 400 partite nei professionisti tra C e B. In campo è stato un centrocampista roccioso, di temperamento ma dalla grossa personalità, con una grande visione di gioco.

Molti i campionati vinti in carriera: Coletti ha collaborato con mister Gautieri a Trieste in Lega Pro. Ora approda al Vastogirardi e si accinge a seguire il suo percorso da allenatore dove saprà sicuramente amalgamarsi ottimamente con l’idea di gioco della dirigenza.

Determinato a partire al più presto, sicuramente non avrà alcuna difficoltà a calarsi nella realtà altomolisana. In bocca al lupo e buon lavoro, mister Coletti!