Torrentismo in Molise, escursioni e altri eventi dal 25 al 31 luglio

REGIONE – Questa settimana, a grande richiesta, torna il torrentismo, stavolta nelle spettacolari gole del fiume Verrino di Capracotta. Come sempre, il nostro programma è ricco di cose da fare ogni giorno nella natura del Molise. Ecco tutte le escursioni e attività all’aria aperta in programma dal 25 al 31 luglio (in basso anche l’immagine con il programma completo):

NOVITÀ! Canyoning/Torrentismo nelle gole del fiume Verrino: DOMENICA alle 9.30 a Capracotta

AquaRide! Tuffi, scivoli e nuotate in torrente: da GIOVEDÌ a DOMENICA alle 9.30 e alle 16.00 a Sant’Agapito

Noleggio barca elettrica sul lago: OGNI GIORNO dalle 10.00 alle 19.00 a Castel San Vincenzo

Passeggiata fluviale: da GIOVEDÌ a DOMENICA alle 10.00 e alle 17.00 a Sant’Agapito

Trekking al tramonto presso il Santuario Rupestre Madonna del Piede: da LUNEDÌ a VENERDÌ alle 18.00 a Longano

Trekking al tramonto “A picco sul lago” presso l’Eremo di San Michele a Foce: VENERDÌ alle 17.00 a Castel San Vincenzo

Trekking sulla Montagnola Molisana: SABATO alle 9.30 a Colle dell’Orso, Frosolone

Trekking sulle cascate: OGNI GIORNO alle 10.00 e alle 16.00 a Carpinone

Trekking a passi sospesi sul Ponte Tibetano: OGNI GIORNO alle 10.00 e alle 16.00 a Roccamandolfi

Passeggiata in vigna di Tintilia con degustazione: OGNI GIORNO alle 10.00 a Baranello

Passeggiata alla ricerca del tartufo con degustazione: OGNI GIORNO alle 10.00 a Busso

Escursione a cavallo sui Colli del Matese: OGNI GIORNO alle 10.00 e alle 17.00 a Sant’Agapito

Parapendio sulla Valle del Trigno: OGNI GIORNO dalle 9.00 alle 19.00 a Montefalcone del Sannio

Barca a vela sul mare: OGNI GIORNO a Marina di Montenero

Escursione in quad: SABATO e DOMENICA tra le 9.00 e le 17.00 a Pescopennataro

Escursione su Jeep 4×4: OGNI GIORNO alle 10.00 e alle 15.00 a Isernia

E-bike tour nella Riserva Naturale Orientata: OGNI GIORNO dalle 9.00 alle 19.00 a Pesche

Inoltre, durante i giorni della settimana, è possibile abbinare un’attività o escursione Attraverso il Molise con una Mid Day Spa presso la Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso e beneficiare di uno sconto speciale sul prezzo qui indicato.

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Le attrezzature necessarie sono fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.