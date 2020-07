Tour tra i comuni del Molise orientale per le giornaliste di diverse testate

Il gruppo di giornaliste hanno visitato Larino, Casacalenda, Campomarino con il Lido e Montecilfone con le aziende agro-alimentari del territorio

TERMOLI – Tour alla scoperta dei Comuni del Distretto Turistico Molise Orientale per il gruppo di giornaliste rappresentanti di varie testate nazionali che si occupano di turismo. Oggi hanno visitato Larino, Casacalenda, Campomarino con il Lido e Montecilfone tra centri storici e aziende locali produttrici di olio, formaggi freschi, confetture bio, vino e salumi.

Il programma della giornata ha visto l’arrivo a Casacalenda con la visita al caseificio “Fonte Nuova”, del laboratorio dove vengono preparate confetture bio “Biosapori” e del paese tra cui una tappa al museo Maack e alla statua del Poeta situata nella periferia di Casacalenda con visita guidata da parte dell’Associazione Memo Cantieri Culturali.

Il Tour è proseguito a Larino per una visita guidata nella parte storica ed archeologica per poi fare una sosta nella Cooperativa olearia. Rientro a Termoli per il pranzo dove sono stati ospiti del ristorante “Agorà” e poi tappa in due cantine vitivinicole: Cantine Marta Rosa e Casale Madonna Grande. Nel pomeriggio, ancora, sono stati nello stabilimento balneare del Lido “Stella Marina” per un cocktail in spiaggia e l’ultima visita nell’azienda di Montecilfone “Casa Florio” specializzata nella produzione di salumi tipici locali.