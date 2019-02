Trasporti: nuovi collegamenti tra Isernia, Bojano, Campobasso e Termoli

Germano: “L’importante sinergia con Marino Bus ci permette di intensificare i rapporti e di incrementare la nostra presenza in questa regione“

Ferrovie del Gargano s.r.l., attualmente la realtà più significativa della Provincia di Foggia in ordine al trasporto pubblico, e Marino s.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma anche a livello internazionale, annunciano l’avvenuta entrata in esercizio delle nuove linee che collegano il Molise al Nord Italia: in particolare, le corse – tutte di tipo diurno – serviranno i passeggeri che da Isernia, Bojano, Campobasso e Termoli vorranno raggiungere Ancona, Bergamo, Bologna, Bolzano, Empoli, Ferrara, Firenze, Forlì, La Spezia, Milano, Modena, Nova Milanese, Novara, Padova, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Rho, Rimini, Settimo Torinese, Torino, Trento, Verona e Vicenza (e, ovviamente, viceversa).

Le nuove linee sono l’ennesimo frutto dell’accordo commerciale siglato lo scorso maggio dalle due aziende per consentire – attraverso un’ATI Associazione Temporanea di Imprese – la condivisione, la valorizzazione e lo sviluppo delle rispettive reti di collegamenti a lunga distanza: dalla seconda metà del 2018 è stata, infatti, ampliata la rete di destinazioni e fermate che quotidianamente collegano il Gargano con molte altre città italiane ed europee, offrendo un servizio sempre più attento alle esigenze dei viaggiatori.

In questo scenario, le linee appena inaugurate permettono di estendere i benefici della partnership, già apprezzati dai passeggeri da e verso la Puglia, anche agli utenti dell’interno del Molise, peraltro senza alcun aggravio dei tempi complessivi di percorrenza.

La partenza dei bus verso il Settentrione è prevista alle ore 7:35 da Isernia (Piazzale Autostazione Martino), alle 8 da Bojano (Piazza Roma), alle 8.40 da Campobasso (Piazza San Pio da Pietrelcina), infine alle 9.40 da Termoli (Autostazione Via Martiri della Resistenza).

L’arrivo dei bus provenienti dal Nord è, invece, programmato alle ore 17:05 a Termoli, alle 18:15 a Campobasso, alle 18:55 a Bojano e, infine, alle 19.20 ad Isernia.

“I nuovi collegamenti nazionali rendono ancora più capillare la nostra presenza in un territorio, qual è il Molise, che, da anni, ha in Ferrovie del Gargano un partner sempre più attento alle esigenze del territorio. Un player con cui le comunità locali possono ora fare sinergia, perché questi nuovi servizi daranno più possibilità a studenti e pendolari di Isernia, Campobasso, Bojano e Termoli ma, nello stesso tempo, permetteranno ai centri del Molise di essere raggiunti più facilmente anche da chi proviene dal Nord Italia grazie a un incontro più razionale e intelligente di domanda e offerta. L’importante sinergia con Marino Bus ci permette di intensificare i rapporti e di incrementare la nostra presenza in questa regione in modo da evadere e richieste raccolte dal reparto marketing di FerGargano”, spiega Vincenzo Scarcia Germano, Presidente di Ferrovie del Gargano.

Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus, aggiunge: “Nel mercato attuale dei trasporti occorre mantenere ancora più alta l’attenzione a qualità del servizio ed esigenze specifiche del territorio. L’annuncio odierno testimonia tale attenzione e attesta anche la validità della partnership siglata l’anno scorso con un operatore stimato quale Ferrovie del Gargano. D’altronde, proprio la costante cura della customer satisfaction e la scelta scrupolosa delle migliori alleanze commerciali sono tra i principali fattori che hanno determinato nel 2018 la crescita della nostra azienda in termini sia di fatturato (+12%) sia di passeggeri trasportati (+16%)”.