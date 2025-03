Sono stati ricevuti dal Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alfredo Storto per un focus voluto dal Ministro Matteo Salvini

REGIONE – Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Michele Marone, martedì 25 marzo 2025, sono stati ricevuti dal Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Alfredo Storto, per fare il punto della situazione sui trasporti in Molise, focus voluto dal Ministro Matteo Salvini, al fine di intensificare quelle attività indispensabili per la mobilità sul territorio regionale.

Nel corso dell’incontro solo stati attenzionati il miglioramento e la velocizzazione della tratta che dai confini di Molise e Campania collega con il basso Molise, ponendo l’attenzione sul collegamento che va da Venafro al nuovo svincolo di Mignano Montelungo, bypassando il centro abitato della città venafrana.

Nella fattispecie, il Ministero ha assicurato il proprio impegno per favorire la sinergia istituzionale anche con la Regione Campania per i lavori di propria competenza, interessando l’opera le due regioni.

Le risorse utilizzate saranno quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione, per un’opera tesa a velocizzare la viabilità e migliorare la qualità ambientale grazie alla riduzione del traffico a Venafro.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, anche un focus sulla tratta ferroviaria e su un confronto, anche con RFI, in modo da anticipare la conclusione dei lavori per la riapertura della tratta verso Campobasso e per velocizzare anche quei lavori sulla rete tesi a velocizzare i collegamenti da Campobasso per Roma e Napoli.

“Su input del Ministro Matteo Salvini che aspettiamo in Molise – il commento del Presidente Francesco Roberti e dell’assessore Michele Marone – abbiamo avuto modo di confrontarci col Capo di Gabinetto Alfredo Storto, che relazionerà al Ministro Salvini, sulla viabilità sul territorio molisano, puntando l’attenzione sull’area venafrana, dove c’è da superare l’annoso problema del traffico intenso nel centro abitato, e sui lavori di elettrificazione sulla tratta ferroviaria, con il chiaro obiettivo di anticipare la consegna dei lavori”.

“Il collegamento da Venafro a Mignano Montelungo è uno snodo strategico, se ne parla da tempo e, ora, è volontà del Governo consegnare alle due Regioni, Molise e Campania, questa importante opera”, hanno concluso Roberti e Marone.