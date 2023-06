Trekking, canyoning, eco-boat e altre attività in Molise dal 5 all’11 giugno

Anche questa settimana, attività all’aria aperta per grandi e piccoli ogni giorno. Quale modo migliore di trascorrere il tempo in Molise? Trekking dal casaro, canyoning in torrente, giro in eco-boat e e-bike, e tanto altro: puoi scegliere un’attività in natura per divertirti, rigenerarti e tenerti in forma. Leggi il programma dal 5 all’11 giugno di Attraverso il Molise (in basso anche l’immagine):

SABATO 10 giugno

Acquatrekking in torrente – h 10.00, Macchia di Isernia (IS)

Trekking “La via dei Briganti” – h 9.30, Roccamandolfi (IS)

Trekking al tramonto presso l’Eremo Rupestre Madonna del Piede – h 18.00, Longano (IS)

Noleggio EcoBoat/Canoa/Kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

DOMENICA 11 giugno

Canyoning nel torrente Callora – h 9.30, Roccamandolfi

Trekking “Dal casaro” con pranzo in rifugio – h 9.30, Carpinone (IS)

Acquatrekking in torrente – h 10.00, Macchia di Isernia (IS)

Noleggio EcoBoat/Canoa/Kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

TUTTI I GIORNI

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Gli organizzatori forniranno ai partecipanti le attrezzature necessarie al momento dell’escursione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.