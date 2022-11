Trekking sul Sentiero delle Fate e le escursioni dal 21 al 27 novembre

REGIONE – Questo fine settimana gli amici di Attraverso il Molise ci guidano sul Sentiero delle Fate, dalle sponde del lago di Gallo Matese fin su alla Fonte dei Palumbi: un percorso cosparso di massi erratici, muretti a secco e vegetazione fitta e variopinta, che in vetta sorprende con il vasto panorama sulla valle di Campo Figliolo dove sorge un laghetto incantato. Questo e molto altro in programma dal 21 al 27 novembre (in basso anche l’immagine):

TUTTI I GIORNI

Trekking con visita alle cascate: passeggiata al tramonto nel parco fluviale h 15.00, Carpinone (IS)

Escursione a cavallo: in sella tra sentieri e ruscelli h 10.30, Sant’Agapito (IS)

Volo in parapendio: adrenalina e divertimento sulla Valle del Trigno h 9.00-15.00, Montefalcone (CB)

SABATO 26

Trekking “A passi sospesi”: visita al Ponte Tibetano e al borgo h 10.30, Roccamandolfi (IS)

Escursione in quad: divertimento e avventura in Alto Molise h 11.00, Pescopennataro (IS)

DOMENICA 27

Sentiero delle Fate: trekking alla Fonte dei Palombi con aperitivo h 9.30, Gallo Matese (CE)

Alla ricerca del tartufo: passeggiata nel bosco con degustazione h 10.00, Busso (CB)

Inoltre, durante i giorni della settimana, è possibile abbinare un’attività o escursione Attraverso il Molise con una Mid Day Spa presso la Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso e beneficiare di uno sconto speciale sul prezzo qui indicato.

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Le attrezzature necessarie sono fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.