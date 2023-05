ISERNIA – Dal 2005 la celiachia è riconosciuta “malattia sociale” e dal 2015 è stata istituita la Settimana Nazionale della Celiachia, che si tiene ogni anno nel mese di maggio, includendo la Giornata Internazionale della Celiachia (16 Maggio). In più date, dal 13 al 21 di Maggio, si farà corretta informazione, sensibilizzando il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone, di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate.

«Sarà un momento importante per accendere i riflettori sui falsi miti e sulle innumerevoli fake news, che spesso contribuiscono a generare cattiva informazione, scarsa conoscenza della celiachia e, di conseguenza, delle necessità e dei diritti dei pazienti – afferma Sara Mucciarone presidente dell’AIC Molise –. In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, l’AIC Molise promuove l’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menu senza glutine”, in collaborazione con i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli e le aziende della ristorazione collettiva. Si tratta dell’organizzazione di un pasto senza glutine per tutti, nella mensa delle scuole dell’infanzia e primaria dei menzionati tre Comuni molisani. Con questa iniziativa, l’AIC Molise vuole correttamente informare anche le giovani generazioni e le famiglie, attraverso materiale divulgativo creato ad hoc e messo a disposizione degli insegnanti. Quest’anno – ha concluso Mucciarone –, nel corso della settimana della celiachia nel Molise, verranno serviti 3200 pasti senza glutine, di cui 750 a Isernia. Un’occasione per creare una società più inclusiva per tutti».

L’amministrazione comunale di Isernia coglie l’occasione per ringraziare l’AIC Molise e la presidente Sara Mucciarone per l’opera di sensibilizzazione che da anni svolgono nel territorio della nostra regione. Un analogo segno di gratitudine viene rivolto anche alle scuole che hanno aderito all’iniziativa e alle aziende della ristorazione che prepareranno i menù senza glutine.