Tutto pronto per la premiazione ufficiale di Molistantanee

CAMPOBASSO – La terza edzione del Contest Fotografico Molistantanee si sta avviando verso la conclusione: la premiazione ufficiale si svolgerà il 6 aprile presso la Bibliomediateca di Campobasso, in Via Roma, 43. L’appuntamento è alle 18:15. Durante la premiazione verranno svelati i vincitori delle tre i vincitori delle tre categorie di Molistantanee, il miglior autore, il vincitore del premio Molisocial e la menzione d’onore di MoliseInAction.

Alla premiazione saranno presenti i soci di Aps Molis, i giurati, ospiti istituzionali e non istituzionali e i partner dell’associazione. “Passeremo insieme circa un’ora per celebrare il Molise, le opere in concorso, gli autori e la fotografia. Sarà un’occasione per fare conoscenza di Aps Molis e di tutte le persone che direttamente o indirettamente stanno sostenendo il progetto”, si legge in una nota.