Uccio De Santis saluta il Molise, sono terminate le riprese per il Mudù

CAMPOBASSO – “Terminate le riprese a Campitello Matese… una grande accoglienza da parte dell’Hotel Lo Sciatore un grazie di cuore a Pierpaolo, Rosalba, Irene, Carlo e India! Abbiamo girato spaziando dalla rivoluzione francese al Paradiso, passando per la chiesa di Castellone di Bojano con il suo parroco Don Giovanni Tramontano, sino al B&B Palazzo corso Umberto di Bojano di Rosanna e Federico Liso. Grazie a Michele Gasbarro pompe funebri, Giacomo Lombardi sindaco di Roccamandolfi e Alfonso Leggieri sindaco di San Massimo”.

Così il comico pugliese Uccio De Santis (foto), che saluta il Molise dopo che sono terminate le riprese per il suo Mudù. In particolare, in questi ultimi giorni Uccio ha girato tra Campitello Matese e Roccamandolfi. Nei prossimi mesi vedremo direttamente in tv i divertenti sketch che hanno avuto la nostra regione come location.