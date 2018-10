Un premio alla memoria del poeta molisano Amerigo Iannacone

A novembre a Jesi la consegna del riconoscimento ai familiari nell’ambito del Premio Nazionale di Poesia “L’Arte in versi”

JESI – All’interno della cerimonia di premiazione della VII edizione del noto Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi”, ideato e presieduto dal poeta e critico letterario jesino Lorenzo Spurio che si terrà sabato 10 novembre, verrà conferito un Premio Speciale “Alla Memoria” al poeta molisano Amerigo Iannacone scomparso l’anno scorso.

L’iniziativa culturale, promossa e gestita dall’Associazione Culturale Euterpe di Jesi, avrà luogo presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni, nel centro storico della città federiciana di Jesi. Durante l’evento, alla presenza dei familiari del poeta, la Giuria darà lettura alla motivazione del conferimento del Premio e verranno anche lette alcune sue poesie.

Per ricordarlo, nell’antologia del premio è stata pubblicata anche una nota della poetessa e scrittrice molisana Ida Di Ianni, legata da anni a Iannacone per amicizia e in un sodalizio artistico che li ha visti spesso collaborare congiuntamente in iniziative letterarie.

La decisione del conferimento del Premio Alla Memoria al poeta, scrittore, critico e valente studioso esperantista Amerigo Iannacone è stata accolta favorevolmente anche dagli enti amministrativi locali (Regione Molise, Provincia di Isernia, Comune di Isernia e Comune di Venafro) che hanno concesso il loro patrocinio morale all’iniziativa riconoscendone il valore nella preziosa volontà degli organizzatori di ricordare adeguatamente un uomo di cultura che molto ha donato alla sua terra, all’Irpinia, al Matese, al Sannio e all’Italia tutta.

Il Premio Alla Memoria, che negli anni passati è stato conferito ad altri esponenti di spicco della letteratura nazionale tra cui Bruno Epifani, Novella Torregiani e Giusi Verbaro, sarà consegnato ai familiari del poeta Iannacone dal Presidente del Premio Lorenzo Spurio e dalla Presidente di Giuria Michela Zanarella.