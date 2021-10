Unimol, contributi agli studenti fuori sede per le locazioni

CAMPOBASSO – L’Università del Molise ha pubblicato il Bando per l’assegnazione di contributi per le spese di locazione abitativa sostenute durante il 2021 dagli studenti fuori sede immatricolati e iscritti nell’anno accademico 2020-2021 presso l’ateneo molisano.

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente immatricolati o iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali di durata biennale e a ciclo unico, nonché a corsi di dottorato di ricerca presso l’Unimol nell’a.a. 2020-21; essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un Isee per il Diritto allo studio universitario con valore non superiore a 20 mila euro.

Il rimborso può essere concesso agli studenti fuori sede in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e stipulato per motivi di studio. L’immobile locato dovrà essere ubicato nel comune dove ha sede il corso di studio dell’Università presso cui si è iscritti o in un comune limitrofo. Dettagli del Bando e maggiori informazioni sono reperibili sul sito web dell’Unimol.