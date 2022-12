Unimol, giovani ricercatori in cattedra per illustrare i loro lavori

CAMPOBASSO – Alta formazione scientifica, giovani dottorandi, Enti e realtà imprenditoriali e culturali del territorio, insieme per ‘Unimol PhD EXPO 2022’, evento organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Università del Molise il prossimo 19 dicembre, dalle 9, nell’Aula magna dell’Ateneo a Campobasso. Nel corso dell’evento verranno trattate tematiche di ampio respiro e di particolare attualità e rilevanza con i futuri ricercatori che saliranno in cattedra per sviluppare nelle loro esposizioni una varietà di ambiti: dalle aree tecnico-scientifiche e biomediche, a quelle umanistico-letterarie, economiche e giuridiche.

A margine dell’incontro, attraverso una mostra espositiva, sarà possibile prendere visione degli oltre 120 poster scientifici che illustreranno gli studi, le analisi e le idee derivate dai percorsi di dottorato. “Un’opportunità unica – fa sapere l’Ateneo – per entrare in contatto con le ricerche più innovative di Unimol e per provare a dare risposte alle richieste del mondo del lavoro, delle professioni ed anche alle nuove sfide del Pnrr. Interverranno il Rettore Unimol, Luca Brunese, Marco Fiorentino, manager della ricerca della Hewlett Packard, e Davide Clementi, rappresentante nazionale dei dottorandi.