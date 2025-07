UniMol: incontro informativo su Medicina il 9 luglio a Campobasso

Focus su semestre filtro, iscrizioni e offerta formativa. Partecipazione libera nell’Aula Magna del Campus Vazzieri

CAMPOBASSO – Mercoledì 9 luglio, alle ore 11:00, nell’Aula Magna di Ateneo, Campus universitario Vazzieri, via Francesco de Sanctis a Campobasso, il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dall’Università degli Studi del Molise dedicato agli studenti, alle studentesse e alle famiglie interessati a scoprire e approfondire tutte le novità dell’accesso al corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia

Dopo il positivo riscontro, in termini di partecipazione e di opportunità di confronto diretto, dello scorso 26 giugno, i professori Germano Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”, Luca Brunese e Gennaro Raimo saranno ancora a disposizione per rispondere a domande e chiarire e sciogliere eventuali dubbi.

Programma centrale del nuovo incontro sarà ricostruire i principali passaggi della riforma introdotta dal Ministero dell’Università e della Ricerca con un’attenzione mirata al semestre filtro, alle materie da studiare e agli esami da sostenere per poter accedere alla graduatoria nazionale. Saranno illustrate le procedure di iscrizione con tutte le varianti che ad essa si legano, a cominciare dalla doppia iscrizione al corso di studi affine.

Guerra, Brunese e Raimo presenteranno, inoltre, la specifica offerta formativa che Unimol sta predisponendo per lezioni in presenza destinate a coloro che sceglieranno l’Ateneo molisano come sede principale dove svolgere il semestre filtro.

Grazie all’esperienza maturata nell’incontro del 26 giugno – in tantissimi hanno risposto all’invito di Unimol partecipando all’appuntamento e arricchendolo con quesiti di merito rispetto alle novità introdotte per l’anno accademico – Unimol si presenta con un secondo confronto ancora più consapevole e utile a tutti i giovani che aspirano al camice bianco.

La partecipazione è libera e aperta.

Per ogni esigenza si ricorda di scrivere a semestre.filtro@unimol.it