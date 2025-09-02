Unimol, Rettore Vanoli: “Puntiamo ad attrarre giovani medici in Molise”

CAMPOBASSO – La sanità pubblica molisana continua a risentire della cronica carenza di personale medico, condizione che riguarda anche i giovani camici bianchi che appaiono poco attratti dal Sistema sanitario regionale. Un ruolo importante lo può rivestire l’Università del Molise.

Ne è convinto il Rettore, Giuseppe Vanoli secondo il quale “oggi la crescita dell’Università deve essere testimoniata con un incremento ulteriore della capacità di attrarre giovani medici e specializzandi che rappresentano realmente il futuro e noi ci crediamo fermamente”.