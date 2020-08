Unimol, Scienze della formazione: +155 posti per l’a.a 2020/2021

CAMPOBASSO – Scienze della formazione primaria: in continua crescita e sempre più attrattività. Il Ministero aumenta i posti all’UniMol. Ancora altre opportunità da cogliere. I posti complessivamente disponibili per l’a.a. 2020-2021 sono ora 290.

Con il Decreto n. 425 del 3 agosto 2020 il Ministro dell’Università e della Ricerca ha integrato di 932 unità i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Una significativa e rinnovata fiducia all’Università del Molise per quanto fino ad oggi fatto per la formazione dei futuri insegnanti con l’integrazione del maggior numero di posti rispetto a tutti gli altri Atenei italiani: 155 in più rispetto ai 135 già assegnati in precedenza.

Con i 290 posti Unimol si conferma un punto di riferimento non solo per il territorio molisano.