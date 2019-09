Unimol, trasporti gratis per gli studenti

CAMPOBASSO – Si avvicina la scadenza del 20 settembre, pochi giorni ancora per immatricolarsi, iscriversi e viaggiare gratis: agli sgoccioli i termini per non perdere l’opportunità di raggiungere ogni giorno, da tutti i Comuni del Molise, la sede del proprio corso di laurea con l’abbonamento gratuito e di usufruire delle navette bus su cinque linee dedicate.

Diventare studenti UniMol, perfezionare la propria immatricolazione o iscrizione entro la scadenza del 20 settembre 2019 – ad eccezione dei corsi a numero programmato per i quali la scadenza è prorogata – significa viaggiare gratuitamente sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale, e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea, e in più, l’UniMol mette a disposizione dei servizi navetta gratuiti anche per alcuni collegamenti regionali ed extraregionali.

Non resta che affrettarsi, immatricolarsi e pagare la prima rata di 156 euro. Il progetto è totalmente a carico dell’Università del Molise.