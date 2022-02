Unyli, Simona Mastropasqua nuova district manager del Sud Italia

CAMPOBASSO – Unyli, ecommerce B2C e piattaforma multicanale per il settore dell’intimo, ha annunciato la nomina di Simona Mastropasqua come nuova District Manager del Sud Italia. La manager gestirà e supervisionerà la rete dei punti vendita Unyli nelle seguenti regioni italiane: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Simona Mastropasqua approda in Unyli con l’obiettivo di incrementare ulteriormente l’espansione capillare dell’azienda a livello nazionale, specialmente nel Sud Italia e guidare gli affiliati nella gestione dei punti vendita Unyli grazie alla sua esperienza decennale nel settore Retail. La nuova District Manager, laureata in mediazione linguistica inglese e spagnola all’università Europea di Perugia, è dal 2010 responsabile dei punti vendita Calzedonia di Foggia e Manfredonia. Oggi, grazie alla sua profonda conoscenza del settore – oltre ad essere titolare del negozio Unyli di San Severo – assume la carica di District Manager del Sud Italia dell’azienda.

“Sono entusiasta di far parte del progetto Unyli in qualità di District Manager e ringrazio Retail Capital per l’opportunità: metterò tutta la mia esperienza a servizio dell’azienda al fine di ampliare e consolidare la catena di negozi affiliati nel Sud Italia e garantire sempre la qualità del prodotto, la soddisfazione del cliente e l’assistenza ai negozianti del territorio”, dichiara Simona Mastropasqua, Distric Manger del Sud Italia di Unyli.

“Il Mezzogiorno offre importanti opportunità di sviluppo nel settore del Retail; con la nomina di Simona miriamo ad incrementare ulteriormente l’espansione del canale offline in Italia e rafforzare la struttura commerciale dell’area geografica del Sud Italia per supportare negozianti e consumatori con soluzioni sempre più personalizzate e innovative”, dichiara Francesco De Paolo, General Manager di Unyli.

L’azienda, lanciata dalla startup Retail Capital e nata dall’esperienza di Francesco de Paolo in questo segmento di mercato, da Valentina Fabbri – che offre il proprio know-how in ambito finanziario – e da Vanessa Fiore – Retail Manager dell’azienda – sta trasformando il mercato dell’intimo, creando un sistema win-win per brand, negozi e consumatrici. Unyli è, infatti, l’unico sistema multicanale in questo settore basato su un modello phygital, che integra cioè il canale offline e quello online, selezionando i brand noti o ad alto potenziale e accompagnando i retailer in un percorso di digitalizzazione multicanale. La digitalizzazione parte dal negozio fisico, attraverso un layout innovativo e una gestione informatizzata del magazzino e della logistica, consentendo così ai retailer da un lato di ottimizzare le vendite e le scorte di magazzino e dall’altro di aver accesso al canale di vendita web, attraverso l’e-commerce di Unyli e il servizio di personal shopping a domicilio. L’azienda ha chiuso il 2021 con un tasso triple digit pari al +248% rispetto al 2020, dimostrando di poter crescere e scalare il business in un mercato che, in Italia, risulta ancora molto frammentato.