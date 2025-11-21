Venafro, sospensione idrica dal 24 novembre al 1° dicembre 2025

VENAFRO – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Venafro che, a causa della riduzione dell’apporto idrico da parte di ASR Molise Acque, dovuta al calo dell’erogazione dalle sorgenti e al fine di ripristinare i livelli ottimali del serbatoio sito in Località Castello, nonché di prevenire carenze idriche nelle ore diurne, la Grim Scarl sarà costretta a sospendere temporaneamente il flusso idrico del suddetto serbatoio.
L’interruzione è prevista:
dalle 23:00 del 24/11/2025 alle 05:00 del 25/11/2025;
dalle 23:00 del 25/11/2025 alle 05:00 del 26/11/2025;
dalle 23:00 del 26/11/2025 alle 05:00 del 27/11/2025;
dalle 23:00 del 27/11/2025 alle 05:00 del 28/11/2025;
dalle 23:00 del 28/11/2025 alle 05:00 del 29/11/2025;
dalle 23:00 del 29/11/2025 alle 05:00 del 30/11/2025;
dalle 23:00 del 30/11/2025 alle 05:00 del 01/12/2025;
Pertanto, si invitano i gentili utenti forniti dal serbatoio suddetto ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.