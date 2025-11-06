La Regione Molise e Sport e Salute lanciano i “Voucher Sportivi”: fino a 300€ per attività gratuite rivolte ai giovani dai 6 ai 19 anni. Adesioni aperte fino al 21 novembre.

REGIONE – Favorire l’accesso allo sport per bambini, adolescenti e giovani tra i 6 e i 19 anni: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “Voucher Sportivi”, promossa dalla Regione Molise in collaborazione con Sport e Salute. Il progetto prevede l’erogazione di voucher del valore massimo di 300 euro per consentire ai giovani residenti in Molise di praticare attività sportiva gratuitamente presso le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del territorio.

L’iniziativa dà priorità ai nuclei familiari in difficoltà economica e sociale, con l’intento di abbattere le barriere d’accesso alla pratica sportiva e promuovere inclusione, benessere e socialità.

«Con i “Voucher Sportivi” vogliamo garantire a tutti i giovani molisani l’opportunità di fare sport – ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – Lo sport è salute, educazione, comunità. È un investimento sul futuro dei nostri ragazzi».

Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di collaborare con la Regione Molise per un progetto che sostiene il diritto allo sport e rafforza il tessuto sportivo locale».

Scadenze e modalità di adesione

Fino alle ore 12:00 del 21 novembre 2025, le ASD e SSD molisane iscritte al RASD possono aderire tramite la piattaforma: bandi.sportesalute.eu

Successivamente, i cittadini dai 6 ai 19 anni potranno richiedere il voucher per svolgere almeno 4 ore mensili di attività sportiva entro il 31 luglio 2026.

Tutte le informazioni sono disponibili su: www.sportesalute.eu www.regione.molise.it