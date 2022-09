XIII° Targa del Matese: il programma dell’edizione 2022

ISERNIA – Entusiasmo e grande partecipazione, dopo lo stop pandemico, per la Targa del Matese, evento iscritto nel calendario Asi e organizzato dal Classic Car Club Molise, unico club federato della nostra regione. La manifestazione di regolarità, giunta alla tredicesima edizione, attira da tutta Italia auto d’epoca che avranno occasione di seguire un percorso articolato lungo le caratteristiche strade del nostro Molise.

La Targa del Matese ricordiamo che è una manifestazione di regolarità classica con strumentazione libera e si svolge nella due giorni lungo un tragitto di circa 160 km durante i quali verranno effettuate ben 64 prove cronometriche con una media imposta non superiore ai 40Km/h e i cui passaggi verranno rilevati con pressostati al centesimo di secondo. Alla Targa del Matese possono partecipare tutti i Soci e chi possegga un’auto d’epoca e la tessera ASI.

Questo il programma della due giorni.

Sabato 17 Settembre: nel primissimo pomeriggio gli equipaggi, dopo l’accredito e le verifiche, partiranno da Isernia per effettuare le prove nel percorso verso Colli al Volturno, Scapoli dove si visiterà in maniera guidata il Museo della zampogna per poi proseguire verso Filignano, Cerasuolo e Pozzilli per poi rientrare ad Isernia dove, nell’Hotel che ospiterà i partecipanti, ci sarà la cena conviviale con un momento di confronto fra tutti.

Domenica 18 Settembre: si partirà la mattina per altre prove di regolarità sempre con velocità imposta inferiore ai 40 km/h. Si procederà verso Macchia d’Isernia, Capriati al Volturno, Gallo Matese dove è prevista la pausa-caffè prima di proseguire per Monteroduni e arrivare ad Isernia dove in Hotel si pranzerà e verranno premiati i vincitori della XIII edizione della Targa del Matese.

Come ogni anno il Classic Car Club Molise assicurerà due giorni all’insegna del divertimento alla scoperta di un Molise incontaminato ricco di storia, coniugando come sempre la passione sportiva con l’aspetto culturale.