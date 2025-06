Zero Assoluto in concerto a Riccia il 14 giugno 2025

RICCIA – Sabato 14 giugno appuntamento in Piazza Umberto I° a Riccia per il concerto gratuito degli Zero Assoluto. Il duo presenta una nuova tappa in Molise del loro Summertour 2025. Tra le novità in scaletta ci sarà anche il nuovo singolo “5cm” pubblicato lo scorso 28 febbraio.

Insieme hanno ottenuto il loro maggior successo nell’estate del 2005 con il singolo “Semplicemente” che è rimasto per trenta settimane di seguito in classifica nello stesso anno. Il brano è stato poi inserito nel secondo album del duo “Appena prima di partire” uscito nel marzo 2007. Tra le altre cose, il singolo “Per dimenticare” del loro terzo album “Sotto una pioggia di parole”, è stato utilizzato come colonna sonora del film “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia. E poi ancora, nuove canzoni e nuovi album, sempre avanti da quel giorno in cui si conobbero sui banchi del liceo classico Giulio Cesare di Roma.