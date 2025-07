La 18ª edizione della Sagra du Funnateglie a Jelsi l’11 e 12 luglio 2025: evento imperdibile tra sapori autentici, musica e convivialità molisana

JELSI – La Sagra du Funnateglie torna per la sua 18ª edizione l’11 e 12 luglio 2025 a Jelsi, in provincia di Campobasso. Organizzata da Funnateglie Metalzilembo Eventi, la manifestazione celebra la cucina tradizionale molisana con piatti preparati con ingredienti genuini: salsiccia locale, pomodori freschi, peperoni croccanti, uova da galline ruspanti, cipolle e olio d’oliva fresco.

L’evento si svolgerà in Contrada Colle del Giudice, 1, con inizio alle ore 20:00. Oltre al cibo, la sagra offrirà musica dal vivo, intrattenimento e momenti di convivialità per tutte le età. Un’occasione perfetta per riscoprire i sapori autentici del Molise e vivere un weekend all’insegna della tradizione.