Il 23 e 24 maggio 2026 Montaquila celebra la 43ª Festa della Frittata con degustazioni, tradizioni, spettacoli e prodotti tipici molisani

FROSOLONE (IS) – Montaquila si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più iconici e identitari del Molise: la Festa della Frittata, giunta alla sua 43ª edizione. Il 23 e 24 maggio 2026, Piazza Dante Alighieri tornerà a riempirsi di profumi, tradizioni e convivialità per una due giorni che unisce storia gastronomica, comunità e spirito di festa.

La manifestazione, profondamente radicata nella memoria collettiva del paese, evolve nel nome ma non nello spirito: la grande frittata resta la protagonista assoluta, simbolo di un sapere antico che si tramanda di generazione in generazione. Intorno a lei, un programma ricco di appuntamenti che valorizzano le eccellenze locali e raccontano l’identità di Montaquila.

Durante le due giornate, i visitatori potranno assistere ai momenti dedicati alla preparazione della celebre frittata, partecipare alle degustazioni, scoprire i prodotti tipici del territorio e vivere spettacoli e intrattenimento pensati per tutte le età. La festa diventa così un’occasione per ritrovarsi, condividere e riscoprire il piacere della tradizione, trasformando Montaquila in un punto di riferimento per appassionati, curiosi e famiglie.

La Festa della Frittata non è solo un evento gastronomico: è un racconto collettivo, un rito che ogni anno rinnova il legame tra il paese e la sua storia, celebrando la semplicità e la ricchezza della cucina molisana.